To zdjęcie Ewy Bilan-Stoch z Kamilem Stochem wywołało lawinę! Żona skoczka nie zostawiła złudzeń, stanowcze słowa

Sezon 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami i już za kilkanaście dni, 25 listopada skoczkowie zmierzą się w pierwszym konkursie w fińskiej Ruce. Tuż przed rozpoczęciem nowych zmagań, reprezentacji Polski wybrała się jeszcze na obóz regeneracyjny na Cypr, by przede wszystkim naładować baterię. Skoczkowie biało-czerwonych zabrali ze sobą swoje partnerki, aby wspólnie cieszyć się słońcem i ostatnimi momentami wspólnie spędzonego czasu, zanim praca pochłonie polskich skoczków. Na zakończenie obozu jedno zdjęcie Ewy Bilan-Stoch sprawiło, że ruszyła lawina komentarzy.

Przez cały wyjazd, który trwał kilka dni zarówno Kamil Stoch, jak i jego małżonka nie byli zbyt aktywni w mediach społecznościowych, jednak na zakończenie wyjazdu Ewa Bilan-Stoch opublikowała ich wspólne zdjęcie dodając krótki opis. Tyle wystarczyło.

- Miło było przenieść się do miejsca, gdzie nadal kwitną kwiaty. Możemy zaczynać sezon – napisała Ewa Bilan-Stoch jasno dając do zrozumienia, że polscy skoczkowie, a zwłaszcza jej mąż są gotowi do rywalizacji, która niebawem się rozpocznie. Nie minęło wiele czasu, aby żona lidera polskich skoczków zaczęła być zasypywana komplementami. - Miło się na Was patrzy 😍🌼🌺. Piękne zdjecia! - napisała jedna z fanek. - Przepięknie kochani – dopisał kolejny z internautów.