Gorzkie wyznanie Adama Małysza przed Turniejem Czterech Skoczni. Przyznał to otwarcie, dosadnie o reprezentacji Polski

Tuż przed Turniejem Czterech Skoczni Adam Małysz zdecydował się na gorzkie wyznanie

Przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025 Pucharu Świata w skokach narciarskich, polscy kibice mogli mieć nadzieję na to, że biało-czerwoni znów pokażą, na co ich stać i będą walczyć o wysokie lokaty. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna do tego stopnia, że Kamil Stoch zdecydował się nawet na wycofanie z Turnieju Czterech Skoczni. Szanse podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichlera na triumf w cyklu nie są zbyt wysokie, a Adam Małysz postanowił niedawno ujawnić, że problem reprezentacji Polski nie polega tylko i wyłącznie na słabszej formie poszczególnych zawodników. Po rozmowie z Alexander Stoecklem "Orzeł z Wisły" ustalił, że rywale odjeżdżają Polakom również w innych aspektach.

Gorzkie wyznanie Adama Małysza przed Turniejem Czterech Skoczni

- Tracimy dużo w kwestiach sprzętowych. Rozmawiałem z Alexem Stoecklem, który z kolei dużo analizował wszystko z trenerami i widzą, że szczególnie Niemcy i Austriacy mają przewagę nad resztę w kwestii kombinezonów. (...) Tak twierdzą trenerzy i faktycznie, Niemcy i Austriacy są producentami tych materiałów, które są najlepsze. - wyznał prezes Polskiego Związku Narciarskiego gorzko oceniając, jak obecnie wygląda sytuacja w świecie skoków.

Od początku sezonu Pucharu Świata najlepiej spośród biało-czerwonych prezentują się Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek, którzy zajmują kolejno 18. i 19. miejsce w klasyfikacji generalnej, mając na koniec 144 i 141 punktów.

Rywalizacja w 73. Turnieju Czterech Skoczni rozpocznie się w sobotę 28 grudnia - wtedy zostaną przeprowadzone kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Oberstdorfie.

OBERSTDORF

sobota, 28 grudnia: 16.30 - kwalifikacje

niedziela, 29 grudnia: 16.30 - konkurs

GA-PA

wtorek, 31 grudnia: 13.30 - kwalifikacje

środa, 1 stycznia: 14.00 - konkurs

INNSBRUCK

piątek, 3 stycznia: 13.30 - kwalifikacje

sobota, 4 stycznia: 13.30 - konkurs

BISCHOFSHOFEN