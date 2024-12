Kamil Stoch podjął radykalną decyzję! Przekazał wszystko trenerowi przed Turniejem Czterech Skoczni

Skoki w Engelbergu. Dramat! Kuriozalne warunki zniszczyły marzenia Polki. To byłby historyczny sukces skoczkini

Po 10 konkursach Pucharu Świata w Lillehammer, Ruce, Wiśle, Titisee-Neustadt i Engelbergu na koncie Kamila Stocha jest zaledwie 57 punktów. Daje mu to 28. miejsce w klasyfikacji generalnej, które jest dalekie od oczekiwań trzykrotnego mistrza olimpijskiego i 39-krotnego zwycięzcy zawodów PŚ. Ostatni występ w niedzielnym konkursie w Engelbergu był zresztą jego najgorszym tej zimy (37. miejsce) i przelał czarę goryczy. Tuż przed Turniejem Czterech Skoczni Stoch postanowił wycofać się z zawodów najwyższej rangi i skupić się na treningach przed dalszą częścią sezonu.

"Kamil Stoch zdecydował, że nie czuje się gotowy na występ w Turnieju Czterech Skoczni. Po świętach chce mieć okres treningowy. Jego powrót jest sprawą otwartą, kiedy poczuje się gotowy zrobimy kwalifikacje do drużyny i Kamil będzie mógł wywalczyć sobie miejsce na Puchar Świata. Dawid Kubacki trenował ostatnio w domu, był najmocniejszy z grupy trenującej w Polsce. Skoki wyglądają płynniej, są na dobrym poziomie, dlatego Dawid otrzyma szansę występu w TCS" - ogłosił w poniedziałek, 23 grudnia, Thomas Thurnbichler.

"Wybór Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Kuby Wolnego i Piotra Żyły był oczywisty. Oni mogą występować na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Kamil Stoch…"

Dawid Kubacki zastąpi Stocha

Miejsce Stocha w składzie na najbliższe zawody w Oberstdorfie zajmie Dawid Kubacki, który po nieudanym weekendzie w Titisee-Neustadt (dwukrotnie nie wszedł do drugiej serii) zamiast do Engelbergu udał się na treningi. Wedle słów Thurnbichlera był najmocniejszy z grona trenujących i wywalczył sobie miejsce obok pewniaków, jakimi w talii Austriaka stali się Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Jakub Wolny i po ostatnim weekendzie także Piotr Żyła. - Ich wybór był oczywisty. Oni mogą występować na naprawdę bardzo wysokim poziomie - przyznał główny trener polskich skoczków. Zmagania w 73. Turnieju Czterech Skoczni rozpoczną się 28 grudnia od kwalifikacji. Dzień później zostanie rozegrany konkurs, tradycyjnie w ramach systemu KO - w pierwszej serii rywalizuje 25 par ustalanych na podstawie wyników kwalifikacji. Awans do finału uzyskują zwycięzcy oraz 5 najlepszych "lucky loserów".