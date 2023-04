Granerud nie mógł się powstrzymać, gdy zobaczył te informacje o Marcie Kubackiej. Ruszyła prawdziwa lawina, której nie dało się zatrzymać

Stefan Horngacher otrzymał potężny cios tuż po zakończeniu sezonu! Trener Niemców nic nie może zrobić, to już postanowione

Z wielkim niepokojem można było śledzić informacje dotyczące Marty Kubackiej. Żona polskiego skoczka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a powodem tego były poważne problemy kardiologiczne. O całej sytuacji poinformował sam Dawid Kubacki, który ze względu na stan partnerki przedwcześnie zakończył sezon i opiekował się nią w szpitalu. Jeszcze do niedawna skoczek mówił, że Marta Kubacka być może opuści placówkę przed majówką.

Granerud zwrócił się do Kubackich. Piękne słowa Norwega

Stało się to jednak zdecydowanie wcześniej, bo w piątkowe popołudnie Dawid Kubacki przekazał świetne wiadomości w mediach społecznościowych. - Wróciliśmy dzisiaj do domu i śmiało mogę powiedzieć, że to cud dokonany rękami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Dziękuję za każdą Waszą modlitwę, dobrą myśl, słowo otuchy. Nadal będą nam potrzebne, bo Marta zaczyna intensywną rehabilitację, a ja będę uczył się nowej rzeczywistości. Dziękujemy całej załodze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jesteście teamem na miarę zwycięstwa w Pucharze Narodów! - napisał Kubacki w mediach społecznościowych.

Od razu ruszyła lawina komentarzy fanów i gwiazd sportu. Wśród osób, które życzyły Kubackim wszystkiego dobrego był Halvor Egner Granerud. - Świetna wiadomość! Szerokiej drogi do domu i powodzenia - napisał zdobywca Kryształowej Kuli. Wpis umieścił również Gregor Schlierenzauer. - Z miłością, wiarą i zaufaniem wszystko jest możliwe - czytamy w komentarzy byłego skoczka.