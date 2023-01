Halvor Egner Granerud DZIEWCZYNA: Kim jest Karoline Nilsen, dziewczyna Graneruda? ZDJĘCIA

Co za historia

Halvor Egner Granerud pokazuje niesamowitą moc w Turnieju Czterech Skoczni i przed ostatnim konkursem w Bischofshofen pewnie zmierza po Złotego Orła i dodatkową premię dla zwycięzcy w wysokości 100 tysięcy franków. Norweski skoczek odbudowa wielką formę, rzucając wyzwanie Dawidowi Kubackiemu, który wciąż prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale Granerud rozpoczął pogoń. Norweg na początku sezonu był dość nierówny, ale teraz ustabilizował formę. Czy Granerud ma dziewczynę?

Granerud DZIEWCZYNA Karoline Nilsen, dziewczyna Graneruda? ZDJĘCIA

Halvor Egner Granerud ma dziewczynę. Norweski skoczek od kilku lat związany jest z Karoline Nilsen. Mieszkają razem w Trondheim, a ukochana Graneruda pojawiła się nawet w Ga-Pa, gdzie jej chłopak pokazał klasę, budując przewagę w Turnieju Czterech Skoczni. Granerud nie lubi za dużo mówić o swoim życiu prywatnym i związku z Karoline. Jednak co jakiś czas publikuje na Instagramie zdjęcia z dziewczyną. - Nie lubię zbytnio dzielić się tym, co razem robimy i jak się czujemy. Myślę, że media powinny być zarezerwowane głównie tym, co robię na skoczniach narciarskich - powiedział Granerud pytany o swoje życie prywatne i dziewczynę.

Karoline Nilsen KIM JEST dziewczyna Graneruda ZDJĘCIA

Halvor Egner Granerud i jego dziewczyna Karoline Nilsen mieszkają w Trondheim, gdzie rok temu kupili mieszkanie. Skoczek pochodzi z Asker pod Oslo, ale przeniósł się do miasta na północ Norwegii m.in. właśnie z powodu swojej ukochanej. Wpływ na przeprowadzkę miały też... ceny mieszkań. – W Oslo byłbym w stanie kupić maleńką kawalerkę, a tutaj mogłem sobie pozwolić na duży apartament – wyjaśnił swoją decyzję Granerud. Jak informują norweskie media, Karoline Nilsen jest miłośniczką podróży, a zawodowo zajmuje się dziewiarstwem (przemysł włókienniczy). Poniżej GALERIA ZDJĘĆ. Halvor Egner Granerud i jego dziewczyna Karoline.