Granerud oddał skok z GOŁYM PENISEM! Nagi wybryk norweskiego bohatera Turnieju Czterech Skoczni! WIDEO

Halvor Egner Granerud dominuje w Turnieju Czterech Skoczni i przed ostatnim konkursem w Bischofshofen pewnie zmierza po Złotego Orła i dodatkową premię dla zwycięzcy w wysokości 100 tysięcy franków. A jeszcze kilka lat temu znany był głównie z szalonego wybryku sprzed siedmiu lat. 18-letni wtedy skoczek narciarski po treningu na skoczni Holmenkollen w Oslo zorganizował grilla z kilkoma przyjaciółmi, a następnie... skoczył nago z 60-metrowej skoczni w ośrodku sportów zimowych Midtstuten. Wszystko zostało nagrane, a wideo trafiło do internetu i można je oglądać na YouTube.

Halvor Egner Granerud oddał skok z nagim penisem [WIDEO]

Kiedy Halvor Egner Granerud stał się wielka gwiazdą skoków, oczywiście media zaczęły przypominać jego nagi wybryk. - To był najzabawniejszy dzień w moim życiu jako skoczka narciarskiego. To była świetna zabawa, ale to już przeszłość. Teraz już nie planuję takich wygłupów - komentował swój szalony skok w stroju Adama Halvor Egner Granerud. Norweg długo był postrzegany jako wielki talent, ale nie odnosił sukcesów i miał duże problemy finansowe. Musiał nawet pracować jako wychowawca w przedszkolu. - Wszystkie moje oszczędności przepadły - wspominał Granerud, który teraz znów odbudowa wielką formę, zgarniając kolejne premie. Przed konkursem w Bischofshofen triumfował również w kwalifikacjach, za co dostał kolejny czek, tym razem na 3000 franków. Prowadzi w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni, ale polscy kibice wierzą, że Dawid Kubacki powalczy jeszcze z Norwegiem o końcowe zwycięstwo i Złotego Orła. Czy nasza gwiazda dogonią "Nagiego skoczka", jak Granerud nazywany był w Norwegii po swoim szalonym wyczynie? Poniżej WIDEO z nagim skokiem lidera klasyfikacji generalnych TCS.