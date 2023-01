Halvor Egner Granerud niespodziewanie potraktował polskiego dziennikarza. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni zszokował wszystkich

Polscy kibice do ostatniego skoku liczyli na cud, który przyniósłby zwycięstwo w 71. Turnieju Czterech Skoczni Dawidowi Kubackiemu. Cudu jednak nie było, a Halvor Egner Granerud w niemal każdym skoku potwierdzał, że jest po prostu najmocniejszy. Norweg sięgnął po Złotego Orła z rekordową notą 1191,2 pkt i ostatecznie wygrał z Polakiem o 33 punkty. Niebotyczny poziom w zakończonej w piątek prestiżowej imprezie najlepiej obrazuje fakt, że historycznie wynik Kubackiego był gorszy jedynie od poprzedniego rekordu Ryoyu Kobayashiego. W każdym innym przypadku polski skoczek okazałby się najlepszy w TCS. Tym razem musiał jednak uznać wyższość genialnego Norwega, który od Oberstdorfu do Bischofshofen pokazywał swoją moc. Po zwycięstwie na ostatniej z czterech aren wreszcie mógł świętować, a wspaniały humor udzielił mu się także w strefie wywiadów.

Granerud niespodziewanie potraktował polskiego dziennikarza. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni zszokował swoim zachowaniem

Kacper Merk z Eurosportu postanowił przeprowadzić rozmowę ze szczęśliwym triumfatorem TCS. Ten nawet na gorąco potrafił przyznać, że najtrudniejszy moment przeżył na starcie imprezy w Oberstdorfie. - Tam nie ma się wiele do zyskania, ale jest bardzo wiele do stracenia. Kiedy jednak już tam wygrałem, poczułem ogromną pewność siebie - stwierdził przed polską kamerą. Chętnie odpowiadał na pytania dziennikarza, ale prawdziwe zaskoczenie nadeszło na koniec wywiadu. Merk wyznał, że jego żona uwielbia czapkę Norwega. Takiej reakcji 26-latka nie mógł się spodziewać!

Triumfator Kryształowej Kuli za sezon 2020/21 na nic nie czekał i ściągnął czapkę z głowy, po czym... wręczył ją zszokowanemu dziennikarzowi! - Kochanie, ta czapka przyjedzie do ciebie za chwilę - wyrzucił z siebie Merk. Ta sytuacja pokazuje, jaką klasę prezentuje Granerud nie tylko na skoczni. Pokazywał to w trakcie całego turnieju i potwierdził to także w strefie wywiadów po wielkim zwycięstwie. Przed nim niezwykle interesująca walka z Dawidem Kubackim i Anze Laniskiem o zwycięstwo w Pucharze Świata. Obecnie Norweg jest trzeci i traci 26 pkt do Słoweńca oraz 134 pkt do Polaka. Poniżej poznasz dziewczynę Graneruda:

