Historyczna lokata polskiej łyżwiarki. Kurakowa czwarta w ME. Ale nie oznacza to postępu w wynikach

Pochodząca z Rosji Kurakowa przebywa w Polsce od roku 2017. Reprezentuje nasze barwy od roku 2019. Przed rokiem zajęla 5. miejsce w ME w Tallinnie. Już tamten wynik miał walor historyczny, bowiem szczytem osiągnięć Polek w ME w rywalizacji solistek były wcześniej siódme lokaty wywalczone w latach 90-tych przed Zuzannę Szwed (dwukrotnie) i Annę Rechnio (raz).

Obecna lokata jest jeszcze o „oczko” wyższa i najwyższa w historii. Przed rokiem jednak całe podium solistek zajęły Rosjanki (Walijewa, Szczerbakowa i Trusowa), a było to pięć tygodni przed napadem wojsk Rosji na Ukrainę. W tym sezonie Rosja została wykluczona z udziału w łyżwiarskich zawodach międzynarodowych, stąd konkurencja w gronie czołówki zmalała.

A Katię Kurakową wyprzedziła w Espoo nie tylko srebrna medalistka Belgijka Loena Hendrickx, która była przed nią także rok temu (wówczas czwarta lokata), ale też złota medalistka Anastasija Gubanowa z Gruzji (przed rokiem siódma) oraz „brązowa” Kimmy Repond ze Szwajcarii (nie startowała w ME 2022).

W dodatku trudno uznać za udany jej niedawny występ w uniwersjadzie w Lake Placid, gdzie w studenckiej konkurencji zajęła piąte miejsce.

Być może reprezentantka Polski uzyska jednak drugą „czwórkę” w swoich startach w mistrzostwach Europy. Nie został bowiem wciąż rozstrzygnięty przypadek wykrycia niedozwolonej substancji u Kamiły Walijewej. 15-letnia wówczas Rosjanka była najlepsza w ME w styczniu 2022. Podczas igrzysk w Pekinie w lutym 2022 ujawniony został dodatni wynik jej testu antydopingowego, do którego materiał pobrano w mistrzostwach Rosji 25 grudnia 2021 r. Sprawa trafiła do sądu sportowego w Lozannie. Jeżeli sąd orzeknie naruszenie przepisów antydopingowych, wszystkie wyniki Walijewej od 25 grudnia 2021 zostaną anulowane. A wtedy Kurakowa wskoczy na czwartą pozycję w ME 2022.

13/03/2019 WALZAW Jekaterina Kurakowa: Cieszę się, ze wystartuję dla Polski

Cała polska reprezentacja w ME w Espoo składała się z łyżwiarzy pochodzących z Rosji. Obok solistki Kurakowej byli to: solista Władimir Samojłow (17. miejsce) i para w tańcach na lodzie Anastasija Polibina - Paweł Golisznikow (16. miejsce).