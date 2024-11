Horngacher podjął decyzję w sprawie Niemców. Klamka zapadła, jest niespodzianka

Piotr Żyła musi bardzo uważać. Padła data powrotu do skakania

Stefan Horngacher postanowił wybrać drużynę na nadchodzący sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na inaugurację sezonu do Lillehammer wyjedzie siedmiu sportowców zza naszej zachodniej granicy. W kadrze Niemców znalazły się dwa, budzące wielką ciekawość nazwiska. Będziemy mieli bowiem do czynienia z debiutantem i z wracającym do drużyny mistrzem, który ostatnimi czasy zmagał się z gorszą dyspozycją.

Stefan Horngacher podjął decyzję. Jest kadra Niemców na Lillehammer

W środę 13 listopada 2024 roku na mediach społecznościowych Niemieckiego Związku Narciarskiego pojawiła się grafika, która przedstawiła siedmiu wybrańców Horngachera na zawody.

- Robi się poważnie. Zespół mężczyzn na Lillehammer jest gotowy - to naszych siedmiu zawodników na inaugurację Pucharu Świata 2024/25. - czytamy w publikacji.

Okazuje się, że Horngacher postawił na nazwiska Markusa Eisenbichlera, Karla Geigera, Stephana Leyhe, Piusa Paschke, Philippa Raimunda, Adriana Tittela oraz Andreasa Wellingera.

Dla Eisenbichlera będzie to wielki powrót do pierwszej reprezentacji Niemiec. Zawodnik całą zeszłą zimę spędził bowiem w Pucharze Kontynentalnym, w którym radził sobie ze zmiennym szczęściem. Andres Tittel jest za to zupełnym debiutantem w Pucharze Świata.

