Iga Świątek z wiadomością do Kubackich. Proste słowa, a znaczą tak dużo. Ładny gest tenisistki

Dawid Kubacki zaskoczył wszystkich, gdy nagle pilnie wyjechał z ostatniego konkursu Raw Air. Niestety, w poniedziałek przekazał bardzo smutne informacje. Jego przyczyny osobiste były naprawdę poważne. Żona skoczka, Marta Kubacka, wylądowała w niedzielę w szpitalu i walczyła o życie.

- Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze - napisał na Instagramie.

Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki ze słowami otuchy dla Dawida Kubackiego. "Jesteśmy z Panem!"

Iga Świątek z wiadomością do Kubackich. Proste słowa

W komentarzach pojawiło się mnóstwo wyrazów wsparcia dla skoczka i jego najbliższych. Głos zabierały nie tylko osoby ze świata skoków narciarskich, takie jak Halvor Egner Granerud czy Karl Geiger.

Kilka słów wsparcia przekazała także Iga Świątek. Najlepsza tenisistka świata, numer 1 rankingu WTA przekazała krótką wiadomość. - Dużo sił - napisała w komentarzu, dodając do tego emotkę bicepsu i dwóch rąk złożonych do modlitwy.

Adam Małysz wysłał Kubackiemu specjalną wiadomość. Odpowiedź była natychmiastowa, prezes PZN uchylił rąbka tajemnicy

Tak kibice wspierają Martę Kubacką! Zobacz ich wpisy poniżej.

Głosy wsparcia płyną także ze strony polskich polityków. Kilka zdań przekazali także prezydent RP Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

- Najwięksi sportowcy są przede wszystkim ludźmi. Dziękuję Dawidowi Kubackiemu za wspaniały sezon i życzę wiele siły podczas walki o zdrowie najbliższych - napisał Mateusz Morawiecki. - W tym trudnym momencie wszyscy jesteśmy z Dawidem Kubackim i Jego Najbliższymi. Dobrą, życzliwą myślą, wsparciem i modlitwą o zdrowie otaczamy całą Rodzinę. Drogi Panie Dawidzie! Od lat jest Pan dla Polski i dla nas zawsze i niezawodnie. Jesteśmy z Panem!!! - dodał Andrzej Duda na Twitterze.

