i Autor: Instagram/Izabela Marcisz Izabela Marcisz

Wielkie brawa

Izabela Marcisz wicemistrzynią świata! Biegaczka zdobyła drugi medal dla Polski w Whistler, otarła się o złoto

Fantastyczne wieści dobiegły do Polski z Whistler! Dorobek Biało-Czerwonych podczas tegorocznych mistrzostw świata juniorów powiększył się do dwóch medali za sprawą Izabeli Marcisz. Polska biegaczka została wicemistrzynią świata do lat 23 w biegu na 10 km stylem dowolnym. Do złota zabrakło jej zaledwie sekundy!