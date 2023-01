Jedno zdjęcie Kamila Stocha mówi wszystko. Wielka radość polskiego mistrza, podsumował to pięknymi słowami

Apoloniusz Tajner nie pozostawił złudzeń, co do Dawida Kubackiego. Szczera opinia. To nie jest jeszcze koniec

Turniej Czterech Skoczni w sezonie 2022/2023 miał przed startem kilku faworytów. Na półmetku rywalizacji ograniczył się on w zasadzie do dwóch zawodników – Halvora Egnera Graneruda i Dawida Kubackiego, choć Polak będzie miał niezwykle trudne zadanie. Lider Pucharu Świata traci do Norwega bowiem już 27 punktów i trudno mu będzie odrobić taką różnicę. Podium obecnie uzupełnia Piotr Żyła, ale on ma stratę do Graneruda wynoszącą już 40 punktów! W gronie walczących o podium nie ma niestety Kamila Stocha, który zajmuje miejsca w dolnej części czołowej dziesiątki. Dla polskiego zawodnika wyniki te są jednak satysfakcjonujące, co sam chętnie przyznaje.

Kamil Stoch wychodzi na prostą. Nie ukrywa radości

W tym sezonie wyniki Kamila Stocha są niezwykle rozbieżne. Kilka razy kończył on rywalizację w czołowej dziesiątce, ale zdarzało się też, że... nie wchodził do drugiej serii konkursów. Dlatego też dwukrotne zajęcie miejsca w top 10 zawodów w Turnieju Czterech Skoczni jest ważne dla ustabilizowania formy naszego mistrza. – Cieszę się, że kontynuuję tę pracę po Oberstdorfie. Czasem trzeba się zatrzymać i docenić to, co się ma. Uważam, że zrobiłem dobrą pracę i chce się cieszyć z drobnych rzeczy – powiedział Stoch po zawodach w Garmisch-Partenkirchen.

Stoch swoją radością podzielił się z fanami także na Instagramie, gdzie udostępnił zdjęcie z zawodów. Widać na nim, jak skoczek cieszy się po oddanym skoku, a równie ważny jest podpis, który nawiązuje do słów wypowiedzianych przed kamerami TVN-u. – Cieszyć się z małych kroków – napisał Kamil Stoch. Kibice natomiast w komentarzach okazali swoje wsparcie i cieszą się razem ze swoim idolem, mimo że ten póki co nie walczy o najwyższe lokaty.