Te słowa Kamila Stocha o polskich skoczkach nie przejdą bez echa! Jasny przekaz lidera polskich skoczków po zawodach w Ga-Pa

Od lat polscy skoczkowie zaliczają się do grupy najsilniejszych zawodników, którzy rywalizują w zawodach Pucharu Świata, co udowadniał już nie tylko Adam Małysz, Kamil Stoch, czy Dawid Kubacki i Piotr Żyła. O ile w poprzednim sezonie Biało-czerwoni zmagali się z wieloma problemami, które uniemożliwiały im walkę o najwyższe cele, to w tym sezonie Polacy znów liczą się w stawce, m.in. bijąc się o podium w Turnieju Czterech Skoczni, tak jak w przypadku Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Po ostatnich zawodach w Garmisch-Partenkirchen, Kamil Stoch postanowił skomplementować swoich kolegów.

Lider reprezentacji Polski, który powoli wraca do swojej najlepszej dyspozycji, po ukończeniu zawodów w Ga-Pa na 9. miejscu miał okazję skomentować swój występ oraz skoki swoich kolegów goszcząc w studiu "TVN" na niemieckiej skoczni. Tak nie zabrakło oczywiście tematu dobrej formy Biało-czerwonych, a Kamil Stoch zdecydował się na słowa, które bez dwóch zdań nie przejdą bez echa.

- Jesteśmy w świetnej dyspozycji jako drużyna. O taką Polskę walczyliśmy – rzucił z uśmiechem na ustach Kamil Stoch. Przy okazji lider reprezentacji Polski nie ukrywał, że jest zadowolony ze swojej dyspozycji i tego, co pokazuje w ostatnich tygodniach. - Cieszę się, że kontynuuję tę pracę po Oberstdorfie. Czasem trzeba się zatrzymać i docenić to, co się ma. Uważam, że zrobiłem dobrą pracę i chce się cieszyć z drobnych rzeczy - dodał polski skoczek na antenie "TVN".