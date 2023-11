Jesteś kibicem skoków narciarskich? Sprawdź się w specjalnym QUIZIE! Tylko najlepsi rozpoznają wszystkich

Wiosna i lato są już przeszłością, a jesień powoli przechodzi w zimę. Dla wielu osób to smutny okres, ale do tego grona nie zaliczają się miłośnicy skoków narciarskich. Dla nich jest to długo wyczekiwana chwila, kiedy mogą pasjonować się ukochaną dyscypliną. W tym roku pierwszy konkurs Pucharu Świata odbędzie się już 25 listopada, czyli za nieco ponad dwa tygodnie. Na ostatniej prostej do inauguracji sezonu przygotowaliśmy specjalny quiz, w którym prawdziwi fani mogą sprawdzić swoją wiedzę. Uważasz, że rozpoznasz wszystkie gwiazdy skoków sprzed lat i dziś? Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie!

QUIZ dla kibiców skoków narciarskich. Rozpoznasz wszystkich?

Przygotowaliśmy 20 zdjęć skoczków, którzy błyszczeli lub nadal błyszczą w zawodach najwyższej rangi. Quiz zaczyna się od reprezentantów Polski, ale później nie brakuje zawodników z innych państw. Wydaje ci się, że na ulicy rozpoznałbyś każdego skoczka? W małym stopniu możesz to sprawdzić w poniższym quizie: