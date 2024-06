Justyna Kowalczyk prosi o wsparcie. Królowa nart napisała o tym wprost. Chodzi o wielką pomoc

Wyuzdane zdjęcie Marceliny Ziętek obiegło Internet. Pokazała odsłonięty dekolt prosto do obiektywu, zrobiło się gorąco jak w saunie

Przez wiele lat Justyna Kowalczyk dostarczała masę radości i uśmiechu fanom sportów zimowych, przywożąc kolejne medale z najważniejszych imprez i igrzysk, co przyniosło jej ogromną popularność i szacunek wiernych kibiców. "Królowa nart" po zakończeniu kariery nie przestała jednak uprawiać sportu, a wręcz przeciwnie. Nie zmieniło tego nawet macierzyństwo, a jej synek Hugo jest teraz jej towarzyszem podczas kolejnych wypraw, również tych w góry. Wielokrotna medalistka olimpijska często publikuje kolejne posty i relacje pokazując, jakie na jaką wędrówkę wybrała się tym razem, a jeden z ostatnich postów na jej Instagramem nie tylko był kolejnym zdjęciem z gór, ale również zachęcał do wzięcia udziału w specjalnej akcji, którą wspiera Justyna Kowalczyk.

- #wspieramgopr i zachęcam Was również! By włączyć się do akcji, wystarczy kupić opaskę, kubek albo apteczkę. A najlepiej cały zestaw;) - napisała pod postem w mediach społecznościowych wielokrotna medalistka olimpijska pokazując się w specjalnej opasce z logiem całej akcji.

To kolejna edycja akcji, która ma na celu pomoc Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Kupując specjalne produkty wspierane są działania ratowników, a akcja ma na celu również dalszy rozwój oraz modernizację wyposażenia. Tylko w 2023 roku GOPR podjął 903 działań ratowniczych.