Kacper Tekieli był jednym z najpopularniejszych alpinistów w Polsce. O 38-latku zrobiło się w mediach głośno przede wszystkim za sprawą jego związku z multimedalistką olimpijską w biegach narciarskich, Justyną Kowalczyk. Para pobrała się w 2020 roku i doczekała się synka, Hugo. W mediach społecznościowych Tekielego i Kowalczyk często pojawiały się zdjęcia ze wspólnych wypraw w góry. Małżeństwo w podróż wybrało się również w maju. Niestety wyjazd w Alpy zakończył się tragicznie.

Justyna Kowalczyk po śmierci męża. Poruszające słowa mistrzyni olimpijskiej

W czwartkowe popołudnie pojawiły się informacje o śmierci męża Kowalczyk. Kacper Tekieli zginął pod lawiną podczas zdobywania szczytu Jungfrau (4158 m n.p.m.). W rozmowie z "Super Expressem" Jerzy Natkański, dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki zdradził, że to sama Justyna Kowalczyk zaalarmowała o zaginięciu męża.

Po kilkunastu godzinach od śmierci Kacpra Tekielego legenda polskiego sportu postanowiła zabrać głos w mediach społecznościowych. - Był najcudowniejszy.He was the most beautiful Person in the world - czytamy we wpisie na Facebooku. Post od razu doczekał się tysięcy reakcji ze strony fanów Kowalczyk, do której płyną słowa wsparcia z każdej strony.