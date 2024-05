Kamil Stoch może tylko pozazdrościć wielkiemu rywalowi. Taki zaszczyt to rzadkość, co za wyróżnienie

Kamil Stoch osiągnął w skokach prawie wszystko - do kompletu brakuje mu tylko mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Nic dziwnego, że uchodzi za jednego z najlepszych skoczków w historii, choć po ostatnim sezonie znajdzie się zapewne wielu kibiców, którzy nie uznają go nawet za najlepszego w obecnej stawce. Trzykrotny mistrz olimpijski zanotował najgorszą zimę od wielu lat, a dominator Stefan Kraft wygrał niemal wszystko. W samym Pucharze Świata przeskoczył Stocha i Adama Małysza pod względem zwycięstw (43 do 39) i realnie może jeszcze pobić najlepszego pod tym względem Gregora Schlierenzauera (53). Kraft jest już rekordzistą w liczbie podiów (118), a po znakomitym sezonie spotkał go prawdziwy zaszczyt. Austriak został patronem skoczni narciarskich w rodzinnym Schwarzach im Pongau!

Kamil Stoch może pozazdrościć Stefanowi Kraftowi takiego wyróżnienia

Kompleks składający się z czterech skoczni K-50, K-30, K-15 i K-7, na których Kraft uczył się skakać, nosi od teraz jego imię. To czyni zdobywcę Kryształowej Kuli naprawdę wyjątkowym, bo wśród aktywnych skoczków jedynie Simon Ammann może pochwalić się podobnym zaszczytem. Czterokrotny mistrz olimpijski jest patronem skoczni HS77 w Einsiedeln. Co ciekawe, jakiś czas temu naprawdę poważnie rozważano nazwanie Średniej Krokwi imieniem... Kamila Stocha. Temat ostatecznie upadł, co przypomniał portal Skijumping.pl.

Stoch mógł mieć swoją skocznię

- Raczej o tym nie myślę. Nie chciałbym, żeby nazwy obecnych obiektów zostały przekształcone. Ale jeżeli kiedyś powstanie nowa skocznia, to czemu nie - mówił sam skoczek w rozmowie z tym portalem. W trakcie modernizacji Średniej Krokwi dosadnie wypowiedział się w tym temacie prezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego, Andrzej Kozak.

- Średnia Krokiew długo była prawie ruiną i byłoby wstydem proponować Kamilowi przejęcie patronatu nad nią. Teraz, gdy dostaniemy ją nowiuteńką, idealnie pasowałaby do nazwania jej nazwiskiem Stocha. Komplikuje to odrobinę fakt, że ona też ma już patrona. To słynny Bronisław Czech - zaznaczał dla "Przeglądu Sportowego" w 2021 roku.