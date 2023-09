Kamil Stoch pokazał to zdjęcie z żoną i się zaczęło. Fala życzeń i gratulacji dla pary!

powiedział to wprost

Niewielu jest w Polsce sportowców, którzy są tak szanowani i lubiani jak Kamil Stoch. Jeden z najlepszych polskich skoczków narciarskich, a zdaniem wielu najlepszy w historii, stroni od kontrowersji, stawiając na szczerość i skromność. Stoch nie jest zbyt często aktywny w mediach społecznościowych, ale gdy publikuje kolejne posty zawsze może liczyć na dużą liczbę ciepłych słów od fanów. To samo tyczy się także jego ukochanej żony Ewy.

Kamil Stoch pokazał zdjęcie z żoną. Fala ciepłych słów i życzeń

Para opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z wesela. Nie był to ich ślub – ten miał miejsce kilka lat temu – mimo to, fani zasypali Kamila Stocha i Ewę Bilan-Stoch pięknymi komentarzami, które odnosiły się nie tylko do nich, ale także ich wyjątkowych strojów.

Skoczek z ukochaną pojawili się na góralskim weselu swoich znajomych w tradycyjnych dla tego regionu kompletach.

- Fajnie czasem wskoczyć w góralskie portki i pośpiewać weselne przyśpiewki. Szczęść Boże młodej parze – napisał Kamil Stoch na Instagramie.

Kibice w komentarzach dołączyli się do życzeń, a także komplementowali państwa Stochów. - Super wyglądacie, piękna z Was para – napisała pani Agata. - Przepiękna para z was Kamilku i Ewuniu. 100 lat młodej parze – dodała pani Ola.

Kamil Stoch: Osiągnięcia, sukcesy

Kamil Stoch to trzykrotny mistrz olimpijski w konkursach indywidualnych i brązowy medalista IO w drużynie. Na swoim koncie ma dwie Kryształowe Kule, dwa medale mistrzostw świata i trzy triumfy w Turnieju Czterech Skoczni. Dwukrotnie był także wybierany Sportowcem Roku w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego”.