Kamil Stoch szczerze o Igrzyskach Europejskich: Trochę nas zaskoczyły, wskoczyły w środek przygotowań

Na temat startu w Igrzyskach Europejskich wypowiedział się w portalu PKOl Kamil Stoch, lider drużyny narodowej. – Ranga tych zawodów zobowiązuje. w dodatku rozgrywane są w naszym kraju, w stolicy skoków w Zakopanem – mówi trzykrotny mistrz olimpijski. – To będzie z pewnością wielkie święto dla kibiców. Zakopane to królestwo skoków, na dodatek może być doskonała pogoda i wakacje, czego chcieć więcej? Na pewno dam z siebie wszystko. Zawsze chcę wygrywać, zdobywać medale, a właściwie to być najlepszy i wygrywać – dodaje Stoch i zaznacza, że na tym etapie przygotowań z formą może być jeszcze różnie.

Stoch: Igrzyska wskoczyły w środek przygotowań

– Igrzyska nieco niespodziewanie wskoczyły w sam środek naszych przygotowań. Mówiąc wprost: nas to trochę zaskoczyło. Przełom czerwca i lipca to sam środek treningów. To jest taki okres wchodzenia w dobrą technikę, szukanie odpowiedniego rytmu skokowego, połączenia mocnego treningu motorycznego z techniką – wyjaśnia Kamil Stoch. – Ale, jak to mówi klasyk, jak trzeba to trzeba i tutaj nie ma wymówek. Trzeba zrobić wszystko, co się umie najlepiej, jak potrafimy i walczyć o medale.

Stoch potraktuje IE 2023 jako wyzwanie. – Przede wszystkim skupię się na konkretnej pracy, na konkretnych celach, które będę miał do zrealizowania. Jaki to wynik mi przyniesie, czas pokaże. Oby były to dalekie, cieszące oko kibica skoki – wierzy słynny polski skoczek.

Skocznia zmodernizowana

Przed zawodami IE Średnia Krokiew przeszła modernizację. Obiekt zostanie doposażony w trybunę mogącą pomieścić nieco ponad 2 tysiące widzów.

Rywalizacja skoczków i skoczkiń narciarskich podczas III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 odbędzie się w dniach 27 czerwca – 1 lipca.