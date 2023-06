Ukochana Piotra Żyły poszła na całość. Zmysłowe zdjęcie Marceliny Ziętek trafiło do sieci, aż musieliśmy się schłodzić

Justyna Kowalczyk wybrała się w Tatry i musiała to z siebie wyrzucić. Taki jest jej stosunek do gór po śmierci męża

W ostatnim sezonie Żyła był obok Dawida Kubackiego najlepszym polskim skoczkiem i zachwycał kibiców swoją formą. Punktem kulminacyjnym były oczywiście mistrzostwa świata, na których 36-latek obronił tytuł sprzed dwóch lat na normalnej skoczni i jeszcze bardziej przesunął granicę wieku najstarszego złotego medalisty MŚ w historii. Swój udział w wielkich sukcesach "Wiewióra" ma też jego ukochana, która na co dzień jest dla niego największym wsparciem. Marcelina Ziętek skradła jego serce kilka lat temu i pomogła pozbierać się mu po burzliwym rozstaniu z byłą żoną, Justyną Żyłą. 25-latka już wcześniej była rozpoznawalna m.in. z roli Kai Jarosik w paradokumencie TVN pt. "19+". Związek ze skoczkiem sprawił jednak, że zyskała wielu nowych fanów, którzy natychmiast zaciekawili się jej życiem. Marcelina chętnie dzieli się z nimi swoją prywatnością, czego ostatnio dała kolejny przykład.

Ukochana Piotra Żyły poszła na całość. Zmysłowe zdjęcie Marceliny Ziętek

Pogoda w Polsce od dłuższego czasu jest naprawdę dobra, a pełne słońce zachęca do opalania się. W weekend nie brakowało słonecznych chwil, a temperatura oscylowała w granicach 20 stopni Celsjusza, co wystarczyło Ziętek do tego, by zadbać o opaleniznę. Dziewczyna Żyły wskoczyła w bikini i w ogródku korzystała z promieni słońca. W błogich chwilach towarzyszył jej ukochany pupil, który także doczekał się przyjemności z rąk właścicielki. Była miss południa nastolatek wyczesywała jego futro specjalnym grzebieniem, a pogoda najwyraźniej była dla niej wymarzona. W pewnej chwili Marcelina musiała schłodzić się lodem na patyku!

Profil ukochanej Żyły na Instagramie śledzi niemal 100 tysięcy użytkowników i wszyscy oni mogli zobaczyć, jak kobieta rozkoszowała się lodem podczas opalania. Z pewnością niejeden fan pozazdrościł jej tych chwil i sam chciałby się poopalać i zajadać się lodem. Na szczęście temperatura powietrza w Polsce powinna utrzymywać się na wysokim poziomie i takich okazji będzie jeszcze wiele. Poniżej zobaczysz najgorętsze zdjęcia Marceliny Ziętek:

i Autor: Instagram/Marcelina Ziętek Zmysłowe zdjęcie Marceliny Ziętek z lodem