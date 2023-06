Nie da się powstrzymać łez po tym, co Kamil Stoch miał do przekazania kibicom. Szczere wyznanie lidera polskich skoczków

Dawid Kubacki ujawnił nieznane fakty o żonie. To usłyszała od lekarzy. Dostała kategoryczny zakaz

Po Adamie Małyszu to właśnie Kamil Stoch jest bez dwóch zdań tym skoczkiem narciarskich, który dał polskim fanom najwięcej powodów do dumy i radości, w kolejnych sezonach prezentując wyborną formę. W ostatnich sezonach jednak jeden z liderów reprezentacji Polski ma gorszy okres i jego skoki nie są tak dobre, jak chciałby tego sam Stoch i jego wierni fani. Pomimo słabszych rezultatów, kibice skoczka z Zębu się od niego nie odwrócili, a wręcz przeciwnie. Po zakończeniu sezonu 2022/23 Pucharu Świata, Kamil Stoch miał więc okazję osobiście im za to podziękować.

Fanklub Kamila Stocha, podobnie jak pozostałych liderów reprezentacji Polski jest naprawdę okazały, a sam skoczek doskonale zdaje sobie sprawę, jak bardzo oddani są mu kibice i w jak trudnych sytuacjach potrafią go wspierać. Niedawno Stoch spotkał się z nimi na specjalnej imprezie, a zdjęciami z tego wydarzenia pochwalił się w sieci. Przy okazji skierował do nich kilka słów, które wywołują wzruszenie.

- Często się zastanawiam czy trudniej być skoczkiem, czy kibicem🥶😵‍💫🥵 Ale wiem jedno, najlepiej być skoczkiem mającym takich kibiców - napisał na Instagramie Kamil Stoch dodając jeszcze krótkie słowo "Dziękuję" pokazując członkom fanklubu, jak bardzo jest im wdzięczny za wsparcie, jakie regularnie od nich dostaje bez względu na okoliczności i wyniki.