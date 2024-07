Kamil Stoch udostępnił jedno zdjęcie i się zaczęło! Fani nie posiadali się z radości, ten uśmiech skoczka mówi więcej niż tysiąc słów

Thomas Thurnbichler pilnie zadzwonił do Stocha i Kubackiego. Musiał im to przekazać natychmiast, ważne połączenie z liderami reprezentacji Polski

Kamil Stoch pokazał pierwsze od dawna zdjęcie na Instagramie

Kamil Stoch od lat jest jednym z najlepszych skoczków w historii i liderem polskiej kadry. Tym bardziej smutno obserwuje się ostatnie sezonu, w których już nie radzi sobie tak, jak przyzwyczajał nas do tego wiele lat. Temat zakończenia przez niego kariery powraca notorycznie, jednak sam skoczek podkreśla, że wciąż ma jeszcze ochotę do skakania i nie brakuje mu motywacji do dalszej walki. Niedawno nawet podjął radykalne kroki, aby poprawić swoje wyniki – trenerem kadry pozostał Thomas Thurnbichler, ale samego Stocha prowadzić będzie Michal Doleżal, czyli poprzednik wspomnianego Austriaka. Trudno dziwić się tej decyzji, gdyż to pod skrzydłami Czecha Stoch odnosił ostatnie sukcesy.

Kamil Stoch w wywiadzie ze skijumping.pl wyjawił, że myślał nawet o zakończeniu kariery po sezonie, ale od tego pomysłu odwiodła go... żona! Stoch zabrał się więc do pracy i przygotowuje się do nowego sezonu. W piątek, 5 lipca, udostępnił pierwszy od kilkunastu dni post na Instagramie – pokazał zdjęcie po treningu z szerokim uśmiechem na ustach i poinformował, że zakończył się właśnie kolejny obóz przygotowawczy. – Kolejny obóz zakończony, można zaczynać weekend. Team piłka czy Team grill? – napisał Kamil Stoch.

Fani oczywiście nie mogli przejść obojętnie obok tak pozytywnego zdjęcia swojego ulubieńca: „Życzę dalekich skoków Kamil i skacz jak najdłużej”, „Szykuje się forma mutant”, „Team skoki oczywiście nie możemy się doczekać sezonu ten uśmiech mówi więcej niż słowa że będzie dobry sezon” - czytamy w komentarzach.