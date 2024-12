i Autor: Cyfrasport Piotr Żyła w kiepskiej formie

73. TCS

Klęska Piotra Żyły w Oberstdorfie. Blamaż, boli od samego patrzenia

Paweł Wąsek na 9. miejscu po pierwszej serii pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Jego piękny skok na odległość 137 metrów to w zasadzie jedyny powód do radości wśród polskich kibiców. Do drugiej serii, jako trzydziesty, dostał się jeszcze Jakub Wolny. Reszta wstydliwie przepadła.