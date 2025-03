Trener Norwegów w końcu wydusił to z siebie. Po zawieszeniu przyznał się do oszustwa

Markus Eisenbichler to jeden z najlepszych skoczków narciarskich ostatnich lat. Sześciokrotny mistrz świata ze skoczni dużej, drużynówki czy mikście podjął jednak bardzo ważną decyzję. 34-latek poinformował o zakończeniu sportowej kariery za pośrednictwem Niemieckiego Związku Narciarskiego.

- Wiele myślałem o tym wszystkim przez ostatnie miesiące. Moje przeczucie powiedziało mi, że to właściwy czas. To było moje życie. Wzloty, upadki, emocje. Trudno to opisać słowami – przyznał Markus Eisenbichler.

Skoczek pożegna się z profesjonalnymi startami wraz z końcem tego sezonu. Ostatnie konkursy zaplanowano na weekend 28-30 marca 2025. W Planicy odbędą się loty narciarskie.

Markus Eisenbichler – osiągnięcia

Markus Eisenbichler w ostatnich latach odnosił duże sukcesy nie tylko w Pucharze Świata, ale także na mistrzostwach świata czy igrzyskach olimpijskich. W Pekinie zdobył brąz w drużynie na skoczni dużej.

W sezonie 2020/2021 zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Sześciokrotnie zdobywał też złote medale mistrzostw świata. Na MŚ w Lahti 2017 zdobył też brąz na skoczni normalnej. Po medale sięgał też na MŚ w lotach – dwukrotnie srebro w drużynie i brąz indywidualnie.

