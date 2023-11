Koniec spekulacji w sprawie polskiego skoczka. Trener postawił sprawę jasno, kategoryczna wypowiedź o Macieju Kocie

Co się dzieje z naszym mistrzem?

Legenda polskich skoków mówi wprost o Thurnbichlerze. Padły słowa o zwolnieniu, nie ma wątpliwości co do Austriaka

Nie tak wyobrażano sobie początek Pucharu Świata w skokach narciarskich w wykonaniu reprezentantów Polski. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, czy Aleksander Zniszczoł zaprezentowali się w Ruce bardzo słabo, a skoki trzykrotnego mistrza olimpijskiego były prawdziwym ciosem dla jego kibiców, bo w niedziele nie przebrnął nawet kwalifikacji. To była jedna z najgorszych inauguracji Pucharu Świata w ostatnich latach i niepokój wśród fanów jest jak najbardziej usprawiedliwiony. Pojawiają się również pytania, co dalej?

Druzgocące słowa Kamila Stocha po dramacie w Ruce. Trudno się tego słucha, nie owijał w bawełnę

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

Kot wróci do kadry? Koniec nadziei

Niektórzy kibice dopytywali, czy powrót Macieja Kota do reprezentacji jest możliwy. W studiu Eurosportu głos w tej sprawie zabrał Wojciech Topór, który w ostatnich miesiącach pracował wraz ze skoczkiem narciarskim. Okazuje się, że na razie nie ma takich szans. - Nie ma takich informacji. Nie ma tematu, aby Maciek jechał do Lillehammer - zadeklarował szkoleniowiec.

Legenda polskich skoków mówi wprost o Thurnbichlerze. Padły słowa o zwolnieniu, nie ma wątpliwości co do Austriaka

- Ma w planach zacząć starty od Pucharu Kontynentalnego. Podejmiemy decyzję, czy jechać do Ramsau, Eisenerz, może Seefeld, aby poskakać na śniegu i się przygotować - przekazał Topór. - Wiadomo, że jeśli będzie taka potrzeba, to podejmiemy wyzwanie, ale na ten moment nie ma takich planów, aby jechać do Lillehammer - wyjaśnił szkoleniowiec.