i Autor: AP (2), KATARZYNA ZAREMBA / SUPER EXPRESS

Hokej

Kreml twierdzi, że Trump poparł pomysł Putina, władze NHL w szoku. Zaskakująca opinia legendy hokeja

Świat obiegła informacja o rozmowie telefonicznej między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Według doniesień Kremla jednym z poruszonych tematów miała być organizacja serii meczów hokejowych pomiędzy ligami NHL i KHL. Co ciekawe, poza rosyjskimi źródłami nikt oficjalnie nie potwierdził tych doniesień. – Gdyby jednak seria takich spotkań miała pomóc w dążeniu do pokoju, to niech grają -– powiedział Interii Mariusz Czerkawski, legenda polskiego hokeja, zawodnik m.in. NY Islanders.