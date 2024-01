Łzy popłynęły nam po policzkach, gdy Dawid Kubacki zdecydował się na ten ruch. Nagranie poszło w świat. Wielkie wzruszenie

Anże Lanisek ponownie miał szansę powalczyć o podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Słoweniec w ostatnich konkursach prezentował świetną formę i można było się spodziewać, że również i na mistrzostwach świata w lotach zdoła pokusić się o medale. Marzenia skoczka narciarskiego zostały jednak rozbite w pył na jednym z treningów. Jak informowały media, Lanisek miał problemy po lądowaniu podczas ćwiczeń. Diagnoza okazała się fatalna, bo Słoweniec zerwał więzadło poboczne w kolanie.

Dramat mistrza przed MŚ w lotach. Ulubieniec polskich kibiców doznał poważnej kontuzji i nie wystąpi

Wzruszający gest polskich skoczków

Tym samym Laniska w tym sezonie już raczej nie zobaczymy i zawodnik może myśleć już o kolejnym roku rywalizacji. Po wiadomości o kontuzji Słoweńca na profilu PZN na platformie X pojawiło się poruszające nagranie z udziałem polskich skoczków. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, czy Aleksander Zniszczoł nagrali wideo ze słowami wsparcia dla swojego kolegi po fachu.

Jako pierwszy na nagraniu pojawił się Kubacki, co jest podwójnie wzruszające. Polscy kibice wciąż pamiętają, jak po dramacie związanym z żoną Kubackiego, Lanisek wniósł jego tekturową podobiznę na podium Pucharu Świata i zalał się łzami. - Cześć, Anże! Słyszałem o twojej kontuzji. To naprawdę przykre. Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz i dojdziesz do pełni sił. Życzę Ci naprawdę szybkiego powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że niebawem znów razem powalczymy na skoczni. Przykro mi, że nie mogę bardziej pomóc w tej sytuacji, ale jestem przekonany, że poradzisz sobie i zobaczymy się niebawem na skoczniach - powiedział Kubacki na nagraniu.