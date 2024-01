Majątek Dawida Kubackiego wywołuje zawroty głowy! O takich zarobkach można tylko marzyć, prawdziwe bogactwo

Skoczkowie narciarscy to bez dwóch zdań jedna z tych grup zawodników, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła przez długie lata dawali fanom mnóstwo powodów do dumy i radości, rywalizując o najwyższe cele. Swoimi umiejętnościami i wynikami doszli oni naprawdę wysoko nie tylko w świecie sportów zimowych, przy okazji inkasując naprawdę olbrzymie pieniądze. Już sam majątek Piotra Żyły sprawił, że usiedliśmy z wrażenia. Okazuje się jednak, że Dawid Kubacki w ostatnich latach zarobił jeszcze więcej pieniędzy.

Dawid Kubacki zarobił fortunę w czasie kariery. Lider polskich skoczków może pochwalić się okazałym majątkiem

O ile w sezonie 2023/2024 skoczkowie reprezentacji Polski nie sprawują się najwybitniej, to jeszcze w poprzednim roku Dawid Kubacki był postrachem najlepszych zawodników na świecie, co oczywiście przełożyło się na jego wynagrodzenie. Tylko w sezonie 2022/2023 zarobił on ponad 230 tysięcy franków szwajcarskich, co dawało wtedy prawie 1,1 mln złotych i czwarte miejsce w zestawieniu wszystkich skoczków. W latach 2016-2023 Dawid Kubacki zainkasował z kolei ponad 3 miliony złotych - z Polaków więcej od niego zarobił Kamil Stoch.