Mocne ostrzeżenie dla polskich skoczków. Legenda przerwała milczenie, mówi o opłakanych skutkach!

Te słowa byłego trenera polskich skoczków dają do myślenia. Maciej Maciusiak nie krył obaw

Kazimierz Długopolski postanowił wysłać ostrzeżenie dla polskich skoczków narciarskich. Szkoleniowiec w rozmowie z "WP. SportoweFakty" stwierdził jasno, czego powinni unikać reprezentanci Polski w trakcie nadchodzącego Turnieju Czterech Skoczni. Jak uważa szkoleniowiec, takie zachowanie może się skończyć wyłącznie opłakanymi skutkami!

Trener ostrzega skoczków. Wszystko przed Turniejem Czterech Skoczni

Jak powiedział Długopolski, polscy skoczkowie nie mogą udowadniać niczego za wszelką cenę. Jak sam stwierdził, takie zachowanie może nie skończyć się najlepiej.

- Wszystko zależy od tego, jak nasi skoczkowie podejdą do turnieju. Jeśli będzie trochę większy luz, to może być poprawa. Jeżeli jednak będą chcieli na siłę się pokazać i skoczyć lepiej niż potrafią, a w tej chwili potrafią niewiele, to skutki mogą być opłakane

Długopolski nie ma jednak wątpliwości, że trzon kadry powinien pozostać ten sam.

- To jest jeden z najważniejszych momentów w ciągu sezonu. Oczywiście, że powinni wystąpić. Nie wyobrażam sobie, aby było inaczej. Zresztą nie ma nawet kim ich zastąpić - mówi Długopolski.