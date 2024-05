Morze gratulacji pod zdjęciem Piotra Żyły z ukochaną! Zapanowała wielką radość. Ślub sprawił, że wiadomości sypały się jak z rękawa

Po zakończeniu sezonu 2023/2024 Pucharu Świata w skokach narciarskich, zawodnicy reprezentacji Polski mają sporo wolnego czasu, podczas którego mogą nie tylko poukładać sobie w głowie to, co działo się w ostatnich miesiącach, ale również odpoczywać w zaciszu swoich domów, w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. Piotr Żyła, wraz ze swoją partnerką Marceliną Ziętęk, udał się na wesele, aby razem z młodą parą świętować jeden z najważniejszych dni w ich życiu. Zdjęciem z tego dnia skoczek oraz jego ukochana pochwalili się w mediach społecznościowych, gdzie wywołali niemałe zamieszanie. Opis "Zdrowie Młodej Pary" dodany do posta przez Marcelinę Ziętek, kilku internautów potraktowało jako ogłoszenie ślubu skoczka i aktorki.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

- Wszystkiego dobrego na Nowej Drodze Życia - natychmiast napisała pod zdjęciem Żyły i Ziętek jedna z internautek. - Piotruś, gratulacje i wszystkiego najlepszego na nowej drodze, z nową miłością - dodał kolejny z fanów polskiego skoczka narciarskiego. O ile sami Piotr Żyła i Marcelina Ziętek nie odnieśli się do komentarzy, to nie brakowało osób, które postanowiły wytłumaczyć, że skoczek i jego ukochana byli jedynie gośćmi na przyjęciu.

Temat ślubu sprawił jednak również, że pod wspólnym zdjęciem Żyły i Ziętek pojawiło się pytanie o to, kiedy oni staną na ślubnym kobiercu i powiedzą sobie sakramentalne tak. - A wasze kiedy? - zapytała bez pardonu jedna z ciekawskich internautek. Kobieta do tej pory nie otrzymała jednak odpowiedzi.