Przeżegnaliśmy się widząc, jak mieszka Piotr Żyła! Piękny dom niczym z bajki. Posiadłość polskiego skoczka wbija w fotel

O byt swojej rodziny Piotr Żyła bez dwóch zdań może być spokojny. Jeden z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich przez lata zaliczał się i wciąż zalicza do grona najlepszych zawodników, którzy startują w zawodach Pucharu Świata. Przez swoje sukcesy, na konto Piotra Żyły wpływały niemałe pieniądze, a dzięki świetnym zarobkom skoczek mieszkający w Ustroniu dorobił się sporego majątku. Zaliczyć trzeba do niego również dom, w którym Piotr Żyła niedawno zamieszkał ze swoją partnerką życiową, Marceliną Ziętek. Posiadłość należąco do skoczka robi wrażenie.

Tak mieszka Piotr Żyła. Piękna posiadłość polskiego skoczka sprawia, że kolana się uginają

O ile podczas sezonu Pucharu Świata Piotr Żyła w swoim domu raczej bywa, niż w nim jest, to już po zakończeniu zmagań polski skoczek może się w pełni cieszyć funkcjonalnością swojej posiadłości. W salonie Piotr Żyła postawił więc sporych rozmiarów wypoczynek, na którym bez dwóch zdań wygodnie rozłoży się zarówno on, jak i wybranka jego serca. W domu znalazły się również dwie łazienki, aby każdy miał komfort korzystania, a sypialni z kolei znalazło się dużych rozmiarów łóżko. W domu Piotra Żyły nie zabrakło drewnianych dodatków, które tylko dodają ciepła kolejnym pomieszczeniom.