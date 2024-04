i Autor: Instagram Mikayla Demaiter

Trudno oderwać wzrok

Najgorętsza hokeistka świata zrzuciła ubrania i odsłoniła obłędne kształty. Cienki materiał ledwo utrzymał jej wielkie piersi, gorąco jak w piecu

Jacek Ogiński 12:34 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Hokej na lodzie to dyscyplina w Polsce chętnie uprawiana, jednak trudno mówić, by była jakoś szczególnie popularna - z pewnością brakuje w niej obecnie gwiazd pokroju Mariusza Czerkawskiego. Inaczej jest w Kanadzie, gdzie hokej to sport narodowy i to właśnie stamtąd pochodzi Mikayla Demaiter – była hokeistka zniewalająca swoją urodą fanów z całego świata.