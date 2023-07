Nie żyje utytułowany narciarz. 42-latek zginął w trakcie wspinaczki górskiej, porażające informacje

Wielki rywal Polaków wraca do rywalizacji! Miał wypadek, przekazał pilne wiadomości

To Horngacher myśli o karierze Piotra Żyły w MMA. Jasne stanowisko, trener przerwał milczenie

Powiedział, co myśli!

Czechy pogrążyły się żałobie. Tamtejsze media doniosły o śmierci jednego z najbardziej utytułowanych czeskich biegaczy narciarskich długodystansowych. Jiri Pliska znany był ze swojego umiłowania do wspinaczki górskiej i niestety, w trakcie uprawiania tej niebezpiecznej dyscypliny sportu doszło do jego śmierci. Sportowiec miał 42 lata.

Nie żyje Jiri Pliska. Sportowiec miał tylko 42 lata

Pliska przez lata reprezentował Czechy w biegach narciarskich na długich dystansach. Sportowiec wielokrotnie plasował się w TOP 20 w prestiżowej serii Ski Classics. Oprócz biegów, Czech upodobał sobie bardzo wspinaczkę górską. Niestety, to właśnie jego wielka miłość doprowadziła do jego śmierci. W trakcie próby wspinaczki na Wind River Range w stanie Wyoming, sportowiec zginął podczas zjazdu na linie ze skały Wolfs Head, znajdującej się na wysokości 3706 m.n.p.m. Czech został pożegnany we wzruszających słowach przez kolegów ze swojego klubu.

- Zginął tam, gdzie było dla niego najlepiej - napisali koledzy Czecha z klubu narciarskiego ED System Silvini.