Niepokojące słowa w sprawie Kamila Stocha. Ekspert mówi o dużych problemach, to zaniepokoi każdego kibica

Kamil Stoch jak na razie ma bardzo duże problemy z tym, aby złapać formę w trakcie sezonu Pucharu Świata. O problemach reprezentanta Polski w rozmowie z "Polsatem Sport" powiedział były kadrowicz i trener, Kazimierz Długopolski, który ma diagnozę na temat dyspozycji sportowca. Padły wyjątkowo niepokojące słowa.

Co stoi za brakiem formy Stocha? Ekspert ma niepokojącą diagnozę

Zdaniem Długopolskiego, problemy Stocha biorą się z dwóch akcentów. Były reprezentant Polski zwraca uwagę na pewne problemy w kwestiach technicznych, ale także mentalnych, które ograniczają sportowca w dobrych skokach.

- Nie chcę się wymądrzać, ale jak tak na to patrzę, to Kamil wydaje mi się za mało agresywny na progu. Jest taki wycofany. Przy dojeździe środek ciężkości jest ułożony do przodu. On ma problem z tym, żeby nakryć narty (...) a myślałem, że on się z tym upora, ale to się zaczyna pogłębiać. Oczywiście wciąż wierzę, że on z tego wyjdzie, ale w głowie siedzą mu już pewnie różne rzeczy. Ten stan braku dobrych wyników już trwa, a przez to ta jego niepewność jest coraz większa. To zaczyna odciskać coraz większe piętno - mówi Długopolski.

Wystawa Ewy Bilan-Stoch: Pepetui flores Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.