Niesamowite doniesienia o Dawidzie Kubackim! Dostał bojowe zadanie. Wielka rewolucja wisi w powietrzu

Dawid Kubacki dostał bojowe zadanie!

Oprócz kolejnych wyników Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła, reprezentacja Polski w skokach narciarskich nie ma zbyt wielu powodów do zadowolenia. Liderzy kadry - Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki prezentują się znacznie poniżej oczekiwań, a ostatni z zawodników po przerwie od zawodów, wskoczył w miejsce Kamila Stocha, który ma z kolei mocno trenować przed Sapporo, za co mocno oberwało się trenerowi Thomasowi Thurnbichlerowi. Dyspozycja Polaków oraz ogólna kondycja skoków sprawiają, że w naszym kraju nie brakuje kibiców powoli odwracających się od dyscypliny, co zdaje się zauważać FIS i szef Pucharu Świata, Sandro Pertile.

W rozmowie z "TVP Sport" wyznał on, że trwają już pracę nad usprawnieniem przeliczników za wiatr, które byłyby bardziej sprawiedliwe i nie ingerowały nadmiernie w końcową klasyfikację po kolejnych zawodach. W tym celu przeprowadzane są rozmowy z kolejnymi skoczkami, którzy przekazują swoje uwagi. Jednym z nich okazał się Dawid Kubacki.

- Nasza naukowa grupa robocza ds. skoków przy FIS otrzymała zadanie, aby gruntownie przeanalizować działanie przeliczników za wiatr. A potem je ulepszyć – mówi "TVP Sport" Pertile.

Szef Pucharu Świata zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że system rekompensat za wiatr wzbudza coraz większe kontrowersje chociażby ze względu na fakt, że w zasadzie nie są dokładnie znane kryteria, w jakich jest on obliczany. Jeśli już uda się do nich dotrzeć, to sposób odejmowania lub dodawania punktów po kolejnych skokach pozostawia wiele do życzenia, czemu niedawno przyjrzał się nawet Dawid Myśliwiec z kanału "Uwaga. Naukowy Bełkot". Dlatego podjęto próby zmiany systemu.

- Zaczęliśmy zapraszać skoczków do wieży sędziowskiej, do Borka Sedlaka. W ubiegłym roku w Innsbrucku był Philipp Aschenwald i na koniec dostarczył nam dwie strony raportu ze swoimi przemyśleniami. Dwie strony! Na Turnieju w Oberstdorfie serię próbną obejrzał Dawid Kubacki, który odpadł w kwalifikacjach. (...) Ich wskazówki i spostrzeżenia mogą okazać się bezcenne. A to nie koniec naszego programu - dodał Włoch.

Fani skoków narciarskich mogą mieć jedynie nadzieję, że wprowadzone przez FIS poprawki będą miały realny wpływ na to, jak oceniane i liczone są skoki poszczególnych zawodników, a cały system będzie zdecydowanie bardziej przejrzysty, co pozwoli cieszyć się skokami narciarskimi w ich najlepszej i najprostszej postaci.