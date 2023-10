i Autor: Paweł Skraba/Super Express Wielka Krokiew

Niewiarygodny wypadek polskiego skoczka. Historia, w którą trudno uwierzyć. Mógł rozegrać się wielki dramat

Skoki narciarskie bez wątpienia można zaliczyć do sportów ekstremalnych. Zawodnicy za każdym razem muszą liczyć się z nieoczekiwanymi wydarzeniami, które mogą kosztować ich zdrowie. Złych scenariuszy jest wiele, ale raczej nikt nie mógł przewidzieć tego, co przydarzyło się 16-letniemu polskiemu skoczkowi. Podczas treningu doszło do nietypowego zderzenia.