O której godzinie skoki dzisiaj 22 grudnia 2022 czwartek Mistrzostwa Polski Wisła Skoki narciarskie dzisiaj O której MP w Wiśle 22.12.2022

Spis treści

Skoki dzisiaj to Mistrzostwa Polski w Wiśle. I oby planów nie pokrzyżowała pogoda. Prognozy nie są niestety dobre. W czwartek termometry w Wiśle mają wskazywać 2 stopnie, a wiatr ma osiągać średnią siłę 6 m/s. Tytułu zimowego mistrza Polski będzie bronił Kamil Stoch. Faworytem będzie Dawid Kubacki, który wygrał w Wiśle oba konkursy na początku sezonu, prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ, a ostatnio potwierdził wysoką formę, triumfując w Engelbergu.

O której godzinie skoki dzisiaj 22.12 czwartek Mistrzostwa Polski w Wiśle

Mistrzostwa Polski w Wiśle to ważny sprawdzian formy przed Turniejem Czterech Skoczni. Dobiegł końca pierwszy etap Pucharu Świata w skokach narciarskich. Radośnie i smutno. Dawid Kubacki wygrał połowę z ośmiu konkursów i jest liderem. Piotr Żyła dwa razy wskoczył na podium. Kamil Stoch i Paweł Wąsek wciąż szukają formy. Niestety za tą czwórką powstała wielka luka – nasi reprezentanci ponoszą porażki w Pucharze Świata i w Pucharze Kontynentalnym. – Dawid Kubacki bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę – komentuje Apoloniusze Tajner, były prezes PZN, a wcześniej trener kadry, współtwórca wielkich sukcesów Adama Małysza. – Kubacki ma za sobą lata treningu, ma wiarę w sukces, pewność siebie i panuje sam nad dyspozycją, którą uzyskał. Będzie miał wahania formy, ale jestem pewny, że jest przygotowany na to, aby do móc do końca sezonu utrzymać ten poziom - dodał Tajner.

Skoki dzisiaj 22 grudnia 2022 O której godzinie skoki dzisiaj w Wiśle

O formę Dawida Kubackiego możemy być spokojni. Piotr Żyła też skacze dobrze, walcząc o czołowe lokaty. Tymczasem licznik pucharowych zwycięstw Kamila Stocha od prawie dwóch lat stoi na liczbie 39. – Wiem, że on także jest świetnie przygotowany – uspokaja Apoloniusz Tajner. – Było to widać szczególnie w świetnym skoku treningowym przed Pucharem Świata w Wiśle. Jeżeli skończą się niepomyślne zdarzenia (wypięte wiązanie, dyskwalifikacja za kombinezon), powinien odpalić. Jeśli ktoś ma pecha na początku sezonu, potem los mu to wynagradza. A Kamil zwykle był najlepszy w drugiej części sezonu. Mam wrażenie, że znów będzie w topie - dodał Tajner.

Skoki narciarskie dzisiaj O której godzinie skoki dzisiaj w Wiśle MP 22.12.2022

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskie w Wiśle zaplanowano na czwartek 22 grudnia 2022. Początek pierwszej serii o godzinie 17. Transmisja TV na antenach TVP 1 i TVP Sport.

Program MP w Wiśle (HS134):

Czwartek, 22.12.2022

14:30 - Oficjalny trening

15:45 - Kwalifikacje mężczyzn

17:00 - Pierwsza seria konkursowa mężczyzn