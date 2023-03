O której godzinie skoki dzisiaj czwartek 30.03.2023 Planica O której dzisiaj skoki narciarskie w czwartek Kwalifikacje w Planicy 30 marca 2023

Spis treści

Jak wypadną polscy skoczkowie w Planicy, gdzie znów zakończy się sezon Pucharu Świata? Na czwartek 30 marca zaplanowano kwalifikacje. Planica znów będzie ostatnim przystankiem w długim sezonie. Fajnie byłoby go zakończyć udanym występem.

Polscy skoczkowie w Lahti pokazali, że forma wciąż jest. To było już siódme podium Polaków w konkursie drużynowym na obiektach Salpausselka. A trzecie miejsce zajęli, skacząc przecież bez swojego lidera. W Lahti walczyli właśnie dla niego. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek nie ukrywali, że każdy metr zdobyty w powietrzu poświęcili Dawidowi Kubackiemu i jego żonie Marcie. – To podium dedykujemy naszemu drogiemu Dawidowi i Martusi. Trzymamy za was kciuki i sercem jesteśmy z wami – skomentował przed kamerą Eurosportu Stoch, tworząc z dłoni gest serca. – To dla Marty i Dawida. Przed konkursem dowiedzieliśmy się, że z Martą jest lepiej, co dało nam dodatkowy zastrzyk energii. To trzecie miejsce to dla nas coś więcej niż tylko podium – dodał Thomas Thurnbichler, szkoleniowiec polskich skoczków.

Dawida Kubackiego w Lahti oczywiście nie było, nie będzie również w nadchodzący weekend w Planicy. Skoczek z Nowego Targu trwa przy żonie, która od tygodnia znajduje się w szpitalu i walczy powrót do zdrowia. Kubacki miał w Finlandii godne zastępstwo, Polacy wskoczyli na podium z dużą przewagą nad czwartymi Norwegami. Druga Słowenia była jeszcze w zasięgu naszych zawodników, bezkonkurencyjni okazali się Austriacy. Zdaniem Stocha mogło być lepiej. – W drugiej serii było dużo nerwów, skoczyłem nieźle, mogło być lepiej, dlatego jestem trochę taki zniesmaczony. Najmniejszy błąd kosztuje wiele – tłumaczył tuż po konkursie.

Na czwartek 30 marca 2023 zaplanowano kwalifikacje w Planicy. Początek o godzinie 10. Transmisja TV na antenie Eurosportu 1 oraz online w Playerze.