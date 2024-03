i Autor: Cyfra Sport O której godzinie skoki dzisiaj piątek 22.03.2024 PŚ Planica O której dzisiaj skoki narciarskie 22 marca 2024

PŚ w Planicy

Skoki narciarskie dzisiaj (czwartek 21.03.2024) to konkurs PŚ w lotach w Planicy. Powiało optymizmem, bo Piotr Żyła zajął drugie miejsce we wczorajszych kwalifikacjach po świetnej próbie i locie na odległość 241 m. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, wyprzedzając Polaka o 0,6 pkt. Czas na ostatni akt sezonu 2023/2024, o którym polscy kibice będą chcieli szybko zapomnieć. Tak słabego sezonu nie było od cyklu 2007/2008. Dziś i jutro ostatnia szansa, by podopieczni Thomasa Thurnbichlera poprawili humory kibicom. Trzeba daleko latać na legendarnej Letalnicy. Sprawdź, o której dzisiaj skoki w piątek 22 marca 2024.