Ruve Velta story

Piotr Żyła nie może pójść w jego ślady. To by złamało serca kibiców

Pierwszy raz od prawie dziewięciu lat wystąpi w Pucharze Kontynentalnym. Piotr Żyła dopiero odbudowuje formę po operacji kolana. Ostatni raz, gdy obecnie panujący mistrz świata zaliczył "zjazd" do drugiej ligi skoków, to nie skończyło się to dla niego dobrze.