Nie żyje legenda polskiego hokeja. Wiktor Pysz zmarł po długiej i ciężkiej chorobie

Pysz zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Urodził się w 3 maja 1949 roku w Nowym Targu i przez wiele sezonów był zawodnikiem miejscowego Podhala, z którym trzykrotnie – w 1966, 1973 i 1974 roku - wywalczył mistrzostwo Polski. W latach 1968-1970 reprezentował barwy Cracovii, a 1970-1972 Legii Warszawa. Rozegrał jeden mecz w reprezentacji Polski w 1967 roku z Węgrami.

Nie żyje Wiktor Pysz. Miał 75 lat

Karierę trenerską także rozpoczął w Podhalu, z którym w 1980 roku wywalczył wicemistrzowski tytuł. Potem wyjechał do Niemiec i pracował w klubach: EV Stuttgart, Augsburger Panther i Adler Mannheim. W 1999 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski. Dwa lata później podczas mistrzostw świata Dywizji IA w Grenoble wywalczył awans do Elity. To był jego największy sukces w karierze. Rok później na MŚ w Szwecji nie udało się biało-czerwonym utrzymać w gronie najlepszych, mimo zajęcia 14. miejsca. Ówczesne przepisy premiowały bowiem Japonię, jako przedstawiciela Azji, która zakończyła turniej na ostatnim 16. miejscu.

Kim był Wiktor Pysz? Sukcesy, ciekawostki

Pysz pracował z reprezentacją do 2004 roku. W sezonie 2006/07 poprowadził Podhale do tytułu mistrza Polski. Potem został kierownikiem wyszkolenia PZHL, a w 2009 roku - na trzy lata - ponownie selekcjonerem reprezentacji. Syn Wiktora Pysza – Patryk był także znakomitym hokeistą i wielokrotnym reprezentantem Polski. W 1993 roku został przez Chicago Blackhawks wybrany w drafcie NHL z numerem 102.