i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS, Cyfra Sport Apoloniusz Tajner, Kamil Stoch

szczerze

To, co Apoloniusz Tajner powiedział o Kamilu Stochu zalewa oczy łzami. Jedno zdanie wystarczyło. Szczera opinia

Skoczkowie reprezentacji Polski, z Kamilem Stochem na czele nie mają w ostatnim czasie zbyt wielu powodów do zadowolenia. Nierówne i często niedalekie skoki sprawiają, że liderzy reprezentacji Polski mają problemy z zakwalifikowaniem się do serii finałowej zawodów. Po konkurach w Wiśle, Apoloniusz Tajner miał okazję skomentować formę biało-czerwonych i to, co powiedział o Kamilu Stochu doskonale pokazuje, jak ważną jest on postacią na polskich skoków.