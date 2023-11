O której godzinie skoki dzisiaj 25.11.2023 sobota PŚ Ruka Skoki narciarskie O której dzisiaj skoki w sobotę

Przecieraliśmy oczy, gdy zobaczyliśmy to u Kamila Stocha. Nowość, pochwalił się tym przed kibicami dopiero teraz

Wystartował Puchar Świata w skokach narciarskich 2023/24. Na początek zawody w fińskiej miejscowości Ruka za kołem podbiegunowym. Niestety zgodnie z tradycją pogoda znów psuje organizatorom plany. Piątkowe treningi trzeba było odwołać. Wczorajsze kwalifikacje rozegrano już w lepszych warunkach - przy padającym śniegu, ale słabszym i stabilnym wietrze. Oby dzisiaj wiatr też był już słabszy. Na sobotę 25 listopada zaplanowano pierwszy konkurs inywidualny.

Reprezentanci Polski w komplecie awansowali do sobotniego konkursu, ale skakali zaskakująco blisko i słabo. Najlepszy z nich Piotr Żyła po skoku na 124 metr zajął 29. miejsce. 31. był Aleksander Zniszczoł (130 m), 35. Kamil Stoch (125 m), dopiero 39. był Dawid Kubacki (118 m), a 46. pozycję zajął Paweł Wąsek (118,5 m). - Dawid Kubacki nie stracił dobrej formy. Starsi od niego Kamil Stoch i Piotrek Żyła nie powiedzieli ostatniego słowa w karierze. A Olek Zniszczoł i Paweł Wąsek na pewno będą walczyć o wysokie lokaty - komentuje w rozmowie z "Super Expressem" Adam Małysz, który uważa, że ta wielka trójka wciąż będzie dominować w polskiej ekipie w tym sezonie.

Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch wciąż czekają aż jakiś młodszy polski skoczek rzuci im wyzwanie i zagrozi ich pozycji w drużynie. - Zadaniem trenera Thomasa Thurnbichlera jest to, by młodsi skoczkowie jak najszybciej zaczęli wysoko lądować. Trzeba ufać trenerowi, a ja wierzę mu tak samo jak rok temu, gdy obejmował kadrę. Powołaliśmy nowego trenera kadry B, Davida Jiroutka, by lepsza była współpraca tej grupy z Thurnbichlerem i żeby młodzież szła w górę - komentuje Adam Małysz.

Trwa Puchar Świata w Ruce. Na sobotę 25 listopada zaplanowano pierwszy konkurs indywidualny. Początek pierwszej serii o godzinie 16.15 polskiego czasu. Transmisja TV z konkursu w Ruce na TVN i Eurosporcie 1 oraz online w Playerze.

14:45 - Seria próbna

16:15 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 26.11.2023