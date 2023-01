O której godzinie SKOKI DZISIAJ Zakopane piątek 13 stycznia 2023 O której dzisiaj skoki w Zakopenem Kwalifikacje 13.01

Spis treści

Ten weekend ma należeć do nich. Rok temu Dawid Kubacki się rozchorował, Kamil Stoch skręcił kostkę, a Piotr Żyła nie miał formy. Teraz wszyscy są gotowi do walki. Każdemu z nich marzy się wygrana albo chociaż podium, bo ostatnie lata na Wielkiej Krokwi były wyjątkowo chude. Jak będzie tym razem? Na piątek 13 stycznia 2023 zaplanowano kwalifikacje, które powinny dać odpowiedź na pytanie, w jakiej dyspozycji są nasi skoczkowie.

SKOKI DZISIAJ o której godzinie skoki w Zakopanem piątek 13 stycznia 2023 Kwalifikacje

Choć Dawid Kubacki jest teraz liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to w zawodach najwyżej rangi może czuć spory respekt dla zakopiańskiego obiektu. Tylko raz stał w Zakopanem na podium, i to na najniższym stopniu. Co w takim razie ma powiedzieć Piotr Żyła, który jeszcze nigdy nie wskoczył na pudło PŚ w stolicy polskich Tatr. Jego najlepszy wynik to szóste miejsce, i to aż sześć lat temu. Miejsce w pierwszej trójce byłoby dla niego idealnym prezentem na 36. urodziny, które już w poniedziałek. Jak ryba w wodzie na Wielkiej Krokwi potrafi za to czuć się Kamil Stoch, który na tym obiekcie ma aż pięć wygranych, a zwyżkująca w ostatnich tygodniach forma daje nam nadzieję na powrót do tych najlepszych czasów. Wszystko mogła zatrzymać tylko delikatna grypa, z którą zmagał się w ostatnich dniach. Apel do naszej legendarnej trójki jest prosty: odczarujcie Zakopane!

O której godzinie skoki dzisiaj 13.01 piątek O której kwalifikacje w Zakopanem dzisiaj

Kamil Stoch od kilku dni walczył z przeziębieniem, ale wszystko wskazuje na to, że tę walkę wygrał. Trzykrotny mistrz olimpijski szykuje się na Wielką Krokiew, nie omijając siłowni. Nie jest to ulubione miejsce skoczków, ale jak trzeba, to trzeba. Przemęczony ostatnimi dniami Stoch robi wszystko, by podczas weekendu z Pucharem Świata w Zakopanem być w najlepszej formie. W zeszłym sezonie musiał odpuścić występy na Wielkiej Krokwi, bowiem leczył skręconą kostkę. W tym z pewnością szykował się na starty w Zakopanem ze szczególną uwagą, bo gdzie najlepiej wygrać 40. konkurs w karierze, jak nie na swoim ukochanym obiekcie? On i Adam Małysz mają po 39 konkursowych zwycięstw w Pucharze Świata w karierze, ale tylko Kamil jest w stanie jeszcze ten wynik poprawić. Być może wizyta na siłowni da skoczkowi z Zębu siłę do walki.

Skoki narciarskie dzisiaj 13 stycznia 2023 O której dzisiaj skoki 13.01 piątek

Na piątek 13 stycznia 2023 zaplanowano kwalifikacje do niedzielnego konkursu. Początek kwalifikacji o godzinie 18. Transmisja TV na TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1. Poniżej program zawodów w Zakopanem.

Piątek, 13.01.2023

15:30 - Oficjalny trening

18:00 - Kwalifikacje

Sobota, 14.01.2023

15:00 - Seria próbna

16:00 - Konkurs drużynowy

Niedziela, 15.01.2023

15:00 - Seria próbna

16:00 - Konkurs indywidualny

Nasze Zakopane staje się dziś bliskie sercu każdego zwolennika skoków narciarskich - w ten weekend Puchar Świata w stolicy Tatr! #Zakopane #skijumpingfamily pic.twitter.com/DZy35nrTzL— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) January 12, 2023