Mistrzostwa świata w skokach narciarskich w Trondheim trwają i czas na walkę o medale w konkursie indywidualnym kobiet na dużej skoczni. Dzisiaj miały się odbyć również kwalifikacje mężczyzn, ale kiepskie prognozy pogody zmusiły organizatorów do przełożenia ich na sobotę. W czwartkowym konkursie drużynowym wzięło udział 11 reprezentacji narodowych. Polacy wystąpili w składzie: Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. Niestety spisali się słabo, zajmując dopiero szóste miejsce.

Polscy kibice nie mieli większych złudzeń co do tego, jak zaprezentują się Biało-Czerwoni w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata w Trondheim. O medalu trudno było jakkolwiek marzyć, jednak wydawało się, że 5. miejsce będzie całkiem realnym celem. Niestety, w ostatniej grupie Ryoyu Kobayashi wyraźnie wygrał z Dawidem Kubackim i Polacy zakończyli rywalizację na 6. lokacie - najgorszej od 20 lat. Mistrzostwo świata obronili Słoweńcy, którzy do ostatniej próby bili się z Austrią, która zdobyła srebro i Norwegią, która zgarnęła brąz.

Skoki narciarskie dzisiaj. W piątek 7 marca 2025 konkurs kobiet w MŚ w Trondheim

Organizatorzy MŚ w Trondheim obawiają się niekorzystnych prognoz pogodowych. Dlatego podjęli kolejną decyzję o zmianie w programie. Kwalifikacje mężczyzn przełożono z piątku na sobotę.

Przed nami kolejna odsłona rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Trondheim. Na piątek 7 marca 2025 zaplanowano konkurs kobiet na skoczni dużej. Początek pierwszej serii o godzinie 16.30. Transmisja TV na TVN, Eurosporcie 1 i online na platformie MAX.

Program MŚ w Trondheim - skoki narciarskie

Piątek, 07.03.2025

16:30 - Konkurs indywidualny kobiet HS138

Sobota, 08.03.2025

14:15 - Kwalifikacje mężczyzn HS138

15:45 - Konkurs indywidualny mężczyzn HS138

