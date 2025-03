i Autor: Cyfrasport Paweł Wąsek

MŚ w Trondheim

Skoki w Trondheim relacja NA ŻYWO: Polacy walczą w konkursie drużynowym! Na co stać Biało-Czerwonych?

Mistrzostwa Świata w Trondheim nie przynoszą polskim kibicom zbyt wielu powodów do uśmiechu. Trudno się dziwić, wszak forma naszych zawodników pozostawia sporo do życzenia i są oni daleko od światowej czołówki. Tym razem walka toczyć się będzie w konkursie drużynowym, w którym zobaczymy Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego i Jakuba Wolnego. O ile warunki pozwolą na rozegranie konkursu, ponieważ został on już raz przesunięty o niecałą godzinę.