Odkryliśmy wielką pasję Marceliny Ziętek! Dziewczyna Piotra Żyły tym się zajmuje, gdy nie dopinguje ukochanego

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła to jedna z ciekawszych par w polskim show-biznesie i świecie sportu. Piotr Żyła po rozstaniu z żoną przez pewien czas był sam, ale później zaczęło się pojawiać wiele plotek, że spotyka się ze sporo młodszą od siebie aktorką Marceliną Ziętek. Bohaterka paradokumentów stacji TVN oraz skoczek przez długi czas wodzili fanów za nos, by w końcu potwierdzić, że są razem. Od tego czasu Ziętek chwali się również często tym, jak wspiera swojego ukochanego w walce o kolejne sukcesy, ale na jej doping mogą liczyć także inni Polacy i to wcale nie skoczkowie.

Marcelina Ziętek aktywnie śledziła te zawody. Wszystko jasne

W ostatnim czasie na profilu Marceliny Ziętek na Instagramie pojawiło się sporo relacji, w których aktorka pokazała jak ogląda... Australian Open! Wygląda na to, że partnerka Piotra Żyła żywo interesuje się tenisem. Mogliśmy bowiem zobaczyć ją nie tylko wspierającą m.in. Magdę Linette, walczącą w półfinale z Aryną Sabalenką, ale także śledzącą kolejne mecze wielkoszlemowego turnieju.

Po meczu Magdy Linette Marcelina Ziętek oglądała także finał kobiet, a teraz wrzuciła nagranie, na którym pokazała fragment ceremonii wręczenia pucharu za wygranie Australian Open Novakovi Djokoviciowi. Wygląda więc na to, że Ziętek interesuje się nie tylko meczami, w której grają polscy zawodnicy i zawodniczki, ale pasjonuje się tenisem również bardziej ogólnie.