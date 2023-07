Ogromny dramat skoczka! Reprezentant kraju z katastrofalną kontuzją. Koniec jakichkolwiek marzeń

Druzgocące wyznanie Stefana Horngachera na temat życia w Polsce. Nie gryzł się w język, przez to porzucił Biało-Czerwonych

Późna wiosna i lato to okres, w którym skoczkowie narciarscy budują formę na okres zimowy. Trudne obozy, liczne skoki i podróże po kolejnych miejscach w Europie to dla nich standard. Niestety jest to również moment, kiedy nie jest trudno o kontuzję. Już niejednokrotnie media obiegały informacje, że podczas przygotowań zawodnik doznawał ciężkiego urazy i musiał przerwać przygotowania.

Skoczek z ciężką kontuzją. Dramat w trakcie przygotowań

Niestety pecha nie uniknął reprezentant Austrii, Philipp Aschenwald. 27-latek jeszcze kilka sezonów temu uznawany był za jeden z największych talentów austriackich skoków, ale w seniorskiej karierze nie potwierdzał ogromnego potencjału. Jego najlepszym sezonem był sezon 2019/20 kiedy zdobył 622 punkty w Pucharze Świata i stanął na podium jednego z konkursów.

Wiele wskazuje na to, że Aschenwald na kolejne zdobycze punktowe będzie musiał poczekać wiele miesięcy. Austriak doznał bowiem poważnego urazu kolana. Wypadek miał miejsce podczas środowego treningu na na Bergisel w Innsbrucku. Jak wynika z informacji przekazanych przez Austriacki Związek Narciarski, 27-latek upadł przy lądowaniu. Diagnoza była fatalna. Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego, a także tylnego i zerwanie łąkotki bocznej w lewym kolanie. Tym samym Aschenwald najprawdopodobniej straci cały sezon 2023/24.