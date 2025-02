Ogromny zgrzyt na linii Małysz - Tajner! Te słowa odbiją się szerokim echem. "Brakuje trochę dystansu"

Aż przeszły nas dreszcze, co dzieje się z Kamilem Stochem! Znalazł się pod ścianą przed mistrzostwami świata

Nie milkną echa po ostatniej wypowiedzi Adama Małysza w programie "Trzecia seria" na "TVP Sport". Prezes PZN nie krył, że miał o wiele większe oczekiwania względem Aleksandra Stoeckla, który został dyrektorem skoków i kombinacji norweskiej.

- Chcieliśmy, żeby Stoeckl był przywódcą całych skoków. Ale czujemy, że trochę za bardzo stał się teamem. Brakuje trochę dystansu. Widzieliśmy, jak Słoweńcy potrafili walczyć o swoje na lotach i w Willingen po dyskwalifikacji Zajca. A u nas Alexa nie widać, a po to Thomas go chciał, aby walczył o nasz team - grzmiał Małysz.

Zupełnie inne zdanie w tej sprawie przedstawił Apoloniusz Tajner, który stanął w obronie Austriaka.

Adam Małysz i Apoloniusz Tajner poróżnieni w sprawie Aleksandra Stoeckla. Padły zdecydowane słowa

Na wypowiedź Małysza od razu zareagował Tajner w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Wspomniał o zbliżających się mistrzostwach świata. - Dobrze, że Stoeckl jest blisko kadry. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że Austriak późno dołączył do Thurnbichlera. Jeśli zostanie w związku, to chłopaki mają szansę być dobrze przygotowani do sezonu olimpijskiego - powiedział Tajner.

Warto zaznaczyć, że konkurs w Lake Placid był najlepszy w wykonaniu Polaków od początku sezonu. Tajner zwrócił na to uwagę i od razu powiedział o mistrzostwach świata. - Trzeba patrzeć na mistrzostwa świata. Wierzę, że będą skakali na swoim poziomie. Mając pięciu równych zawodników, może być dobrze - zaznaczył.

