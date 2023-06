Ojciec Kamila Stocha otwarcie o relacji z Ewą Bilan-Stoch. Tak postrzega małżeństwo syna, wskazał istotną kwestię

Już teraz można powiedzieć o Kamilu Stochu, że osiągnął niemal wszystko, co było do osiągnięcia w skokach narciarskich, a na pewno zdobywał najważniejsze w tej dyscyplinie trofea, jak Kryształowa Kula czy złote medale mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Prywatnie Kamil Stoch także nie może narzekać na brak szczęścia, bowiem od lat pozostaje w związku małżeńskim z Ewą Bilan-Stoch i wszystko wskazuje na to, że para świetnie się dogaduje. W materiale na WP SportoweFakty ojciec Kamila Stocha, Bronisław Stoch, wyjawił, jakie relacje panują między rodzicami wybitnego skoczka, a jego ukochaną żoną.

Bronisław Stoch otwarcie o małżeństwie syna

Kamil Stoch niejednokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego jego żona. Słowa te przypomniał także tata skoczka. – (…) w życiu syna było coś jeszcze istotniejszego, co takie poczucie (bezpieczeństwa – przyp. red.) mu zapewniło. W Drużynie Mistrzów napisał: "Małżeństwo z Ewą pozwoliło mi poczuć się bezpiecznym. Mam osobę, której mogę w pełni zaufać i do której mogę wracać po zawodach. Szczególnie tych nieudanych. Mam kogoś, kto daje mi siłę do dalszej walki z samym sobą. Kto buduje moje poczucie pewności jako mężczyzny – czytamy.

Zdaniem Bronisława Stocha udane małżeństwo może wiele dać obojgu małżonkom. – Jeśli małżonkowie dobrze się dobierają, to małżeństwo z pewnością dodaje integralności, spokoju i poczucia dojrzałości. Człowiek dokonuje wyboru w życiu. Jeśli dokona właściwego, to taki wybór doda mu pewności i energii. Wie, co robi i dlaczego – powiedział tata Kamila Stocha. Wyznał też, że jako rodzice Kamila cieszą się z jego szczęścia osobistego i bardzo dobrze dogadują się z Ewą Bilan-Stoch. – My też bardzo się cieszymy ich małżeństwem. To bardzo ważne, aby para się wspierała i pomagała sobie w trudniejszych chwilach. Cała rodzina ma bardzo dobry kontakt z Ewą – podkreślił Bronisław Stoch.